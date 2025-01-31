"Вошёл не в ту дверь" - Видео с тигром-"овчаркой" собрало более 6 млн лайков в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2025 13:33 , Обновлено: 31.01.2025

Страх встречи с диким животным — тайная фобия многих людей. Между тем картинки из чьих-то жутких фантазий иногда происходят наяву. Так в TikTok завирусился ролик со встречей тигра прямо в собственном доме. Пользователи соцсети придумали массу шуток на основе ситуации.

https://www.tiktok.com/@yara_goryanskiy/video/7465441997516442900

В коротком 13-секундном ролике мужчина открывает дверь ключом, пытаясь войти в дом. Однако как только приоткрывает дверь, замечает хищный взгляд тигра.

Герой видео как будто замирает в нерешительности как вдруг замечает, что зверь пытается выйти и в страхе захлопывает дверь.

Под видео собралось почти 60 тысяч комментариев от пользователей из разных стран. Одни комментаторы сразу же поняли, что видео постановочное. Об этом “сказал” шрам на руке автора, который вероятно свидетельствует о более давнем его знакомстве с тигром.

Другие пользователи начали шутить и представлять зарисовки из жизни на основе показанного сюжета.

“О, рулет к чаю сам пришёл”, - посмеялся кто-то.

“Дружище покорми моего котика, я уехал на пару дней”, - придумал название к ситуации один из комментаторов.

“В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не ту дверь…” - вспомнил цитату Киркорова другой комментатор.

“Представьте лицо вора…” - написал кто-то.

“Лечение от запора за 3 секунды”, - пошутил ещё один пользователь.

“Какая у вас интересная собачка дом охраняет. Это тигровая овчарка?” - спросили шутя в комментариях.

К слову, автору видеоролика действительно не пришлось повстречать тигра впервые. Это Ярослав Горянский - профессиональный дрессировщик диких животных из Санкт-Петербурга, который активно делится видео и фотографиями своих подопечных в социальных сетях.