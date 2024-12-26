"Вообще это страшно" - Белорусские велосипедисты столкнулись со стадом зубров на поле. Чем всё закончилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.12.2024 17:51 , Обновлено: 26.12.2024

Необычной встречей закончилась велопрогулка для белорусских туристов в Налибокской пуще. На одном из участков маршрута велосипедисты заметили стадо зубров, которые паслись на поле. Видео, снятое одним из участников поездки, было опубликовано в TikTok.

«Увидели нас и в стаю сбились сразу, оборону принимают», — прокомментировал за кадром автор видео. На кадрах видно, как группа зубров, включая зубрят, сначала стоит на месте, а затем начинает движение параллельно велосипедистам. «Маленький зубренок впереди бежит», — добавил он.

Преодолев некоторое расстояние, стая ретировалась в лесной массив.

В комментариях автор ролика уточнил, что слева от них была река, что затрудняло возможное бегство в случае опасности. Один из пользователей отметил, мол, «вообще это страшно», на что автор видео согласился.

Несмотря на потенциальную опасность, встреча с зубрами, судя по всему, произвела сильное впечатление на путешественников. «Вот так вот едешь по Налибокской пуще через поле с бураками, бац - и зубры!», — делится эмоциями автор видео.