Волковысский мясокомбинат выпустил колбасу для собак. С какими вкусами?

Опубликовано: 06.03.2025 20:41 , Обновлено: 06.03.2025

Известный белорусский производитель, Волковысский мясокомбинат, начал выпуск необычного продукта — колбасы для собак. Полуфабрикаты «Мухтар новый» (из говядины) и «Свиной новый» (из свинины) внимательные белорусы заметили в каталоге продукции предприятия. Кроме того, сам мясокомбинат прорекламировал новинки в своих соцсетях.

Колбаса для четвероногих друзей, как заявил производитель, может храниться три месяца при температуре 10±14 °С.

К сожалению, на заводе не сообщили, где можно приобрести новинки. Также неизвестно, доступна ли колбаса в фирменных магазинах предприятия. Журналист Telegraf.news не смог найти информацию о новинках в онлайн-сервисах доставки продуктов.

Это не первый случай, когда в Беларуси выпускается колбаса для собак. Ранее в продаже уже была аналогичная колбаса «Бобик новый» от Гродненского мясокомбината. В октябре 2023 года её можно было купить в одном из дискаунтеров по цене 2,75 рубля за килограмм. Сейчас же во всех каталогах её нет в наличии.