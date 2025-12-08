Водитель фуры чуть не слетел с моста и 5 часов провисел на 30-метровой высоте

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Опубликовано: 08.12.2025 14:47 , Обновлено: 08.12.2025

Около 5 часов пришлось провести в подвешенном состоянии водителю фуры, попавшему в ДТП на мосту на шоссе в Западной Вирджинии, на востоке США. Мужчина оказался в ловушке на 30-метровой высоте и в любой момент мог сорваться вниз.

Авария произошла недалеко от города Харрикейн. Автомобилисты там в начале декабря столкнулись с непростыми погодными условиями - сильными снегопадами, которые усложнили обстановку на дороге. Водитель одного грузовика, очевидно, не учёл всех погодных обстоятельств и, по данным местных СМИ, въехав на мост, потерял управление на скользкой дороге и пробил защитное ограждение моста.

К счастью, худшего не случилось: с моста соскользнула только кабина и повисла на эстакаде, но гружёный прицеп удержался на месте и, по сути, спас водителю жизнь. Правда, в кабине мужчине пришлось провести долгих 5 часов, прежде чем его освободили из внезапного плена спасатели.

Поскольку существовал реальный риск того, что грузовик в любой момент рухнет вниз и увлечёт за собой весь прицеп, спасатели решили для начала установить три тросовые системы: одна из них служила якорем на мосту, а вторая – для фиксации подвесной кабины. Используя третью, пожарный Уэстли Куинн спустился вниз, пристегнул водителя к страховочной системе, и только тогда их вытащили лебедкой на мост. В остальном водитель остался невредим.