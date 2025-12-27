Владелец завода раздал своим рабочим $240 млн

Опубликовано: 27.12.2025 10:20 , Обновлено: 27.12.2025

Владелец и директор завода в Луизиане, США, раздал своим сотрудникам бонусы на $240 млн. Таким образом, более 500 сотрудников завода Fibrebond получили уведомления о шестизначных рождественских выплатах, пишет Daily Mail.

Средняя выплата для сотрудников составила $443 тыс. Деньги они получат не сразу, а на протяжении пяти лет. Старожилы завода получат еще больше.

Такие щедрые бонусы владелец завода выплатил после того, как продал предприятие компании Eaton за $1,7 млрд.

Как стало известно изданию, гендиректор Fibrebond, сын основателя завода Грэм Уокер, ещё до заключения сделки сказал потенциальным покупателям: без денег для сотрудников сделки не будет.

Fibrebond выпускает модульные здания для дата-центров и за годы прошла через серию кризисов — пожар на заводе в 1998 году, обвал доткомов и пандемию. Во все эти периоды семья Уокеров сохраняла выплаты сотрудникам, даже когда производство останавливалось.

Fibrebond базируется в Миндене, городе, где живёт 12 тыс. жителей. После выплат, по словам мэра поселения, торговля оживилась. Сотрудники закрывали ипотеку, платили за учебу, покупали автомобили и пополняли пенсионные накопления. Сам же Уокер покинет пост гендиректора 31 декабря.