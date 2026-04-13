Видео встречи астронавтки "Артемиды II" с псом после полёта на Луну собрало 1,1 млн лайков

🎥 Видео

Опубликовано: 13.04.2026 15:18 , Обновлено: 13.04.2026

Астронавты лунной миссии "Артемида II" продолжают оставаться главными героями новостей по всему миру. Причём волей-неволей в их новостную орбиту попадают даже люди, кто далёк от научных исследований и космической тематики. Так, сегодня в соцсетях завирусилось видео астронавтки NASA Кристины Кук и её встречи с псом, встречающим хозяйку после долгого космического полёта.

Дома 47-летнюю Кристину Кук, которая в эту пятницу вернулась на Землю в пятницу после исторического облёта Луны вместе с тремя коллегами-мужчинами, ждала не только семья, но и любимый питомец - собака по кличке Сэди. Судя по кадрам, которые запечатлела камера видеонаблюдения и которым поделилась на своей страничке в Instagram сама автронавтка, пёс ждал возвращения своей хозяйки едва ли не больше всех.

Едва заслышав знакомый голос, собака сорвалась к входной двери и обрушила на хозяйку всю нескрываемую и едва сдерживаемую мощь своей искренней радости от встречи после долго отсутствия дома.

Видео этой трогательной встречи меньше чем за сутки набрало больше 1,1 млн лайков и тысячи комментариев, при этом сама Кристина Кук убеждена, что это она, а не её любимый питомец, была самым счастливым существом на этой милейшей встрече.

В добавок к этому видео астронавтка присовокупила ещё один короткий ролик, как она играет с Сэди на пляже, бегая по мелководью, и обе на кадрах, действительно, выглядят абсолютно счастливым, подтверждая теорию о том, что в поисках настоящего счастья человеку вовсе не обязательно покидать родную планету.