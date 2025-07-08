Видео ужа, пытавшегося стащить рыбу из ведра, заставило переживать сотни людей. Получилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2025 11:21 , Обновлено: 08.07.2025

Небольшой, но очень целеустремлённый уж стал главным героем забавного ролика, который покорил пользователей соцсетей.

Видео опубликовала одна из пользовательниц Threads, подписав его:

“Даже распереживалась, сможет ли ужик рыбку спереть. От души отлегло. Смог!??”

На кадрах видно, как маленький уж настойчиво пытается утащить крупную рыбу из ведра. Он несколько раз примеривается, колеблется, но в итоге хватает добычу и гордо удаляется с «трофеем».

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Ролик быстро набрал популярность, собрав более 1,8 тыс. лайков и сотни комментариев от сопереживающих зрителей. Некоторые пользователи признались, что искренне удивились. Кто-то даже болел за ужа и радовался его успеху.

Также в комментариях возник вопрос: сможет ли уж съесть рыбу, которая кажется слишком большой для него? Однако там же пользователи ответили, что ужи – настоящие мастера по заглатыванию добычи целиком.

“Ужи могут заглатывать рыбу целиком, начиная с головы”, — написал один человек под видео и показал фото процесса:

«Пасть огромных возможностей» – охарактеризовал кто-то способности ужа.