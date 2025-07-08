Видео ужа, пытавшегося стащить рыбу из ведра, заставило переживать сотни людей. Получилось?
Небольшой, но очень целеустремлённый уж стал главным героем забавного ролика, который покорил пользователей соцсетей.
Видео опубликовала одна из пользовательниц Threads, подписав его:
“Даже распереживалась, сможет ли ужик рыбку спереть. От души отлегло. Смог!??”
На кадрах видно, как маленький уж настойчиво пытается утащить крупную рыбу из ведра. Он несколько раз примеривается, колеблется, но в итоге хватает добычу и гордо удаляется с «трофеем».
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Ролик быстро набрал популярность, собрав более 1,8 тыс. лайков и сотни комментариев от сопереживающих зрителей. Некоторые пользователи признались, что искренне удивились. Кто-то даже болел за ужа и радовался его успеху.
Также в комментариях возник вопрос: сможет ли уж съесть рыбу, которая кажется слишком большой для него? Однако там же пользователи ответили, что ужи – настоящие мастера по заглатыванию добычи целиком.
“Ужи могут заглатывать рыбу целиком, начиная с головы”, — написал один человек под видео и показал фото процесса:
«Пасть огромных возможностей» – охарактеризовал кто-то способности ужа.