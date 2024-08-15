Видео с живым стулом собрало более полумиллиона просмотров в TikTok. Из чего вырастили?

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Опубликовано: 15.08.2024 18:08 , Обновлено: 15.08.2024

В TikTok видео со стулом из живого растения собрало более полумиллиона просмотров. Пользователи соцсети удивились красоте и необычности задумки.

Живой стул из лагерстремии индийской (Lagerstroemia indica) привлёк взгляды множества пользователей соцсети. В Китае из такой сирени выращивают не только предметы мебели, но и огромные цветущие вазы (можно увидеть на заднем плане).

Пользователи TikTok восхитились необычностью задумки. Под видео собралось более 500 комментариев от жителей самых разных стран.

“Боже мой, я впервые это вижу. Удивительно”, - призналась одна из пользовательниц соцсети.

“Было бы удобно посадить такое где-то в общественном месте”, - высказалась ещё одна пользовательница.

“Я представляю, сколько времени и сил потребуется, чтобы сплести эту прекрасную скамейку”, - написал ещё кто-то.

К слову, на выращивание подобных композиций требуется от 2 до 3 лет, после чего их предлагают к продаже. Мебель и скульптуры из живой сирени пригодны для транспортировки. В одном из видеороликов можно увидеть, как это происходит.