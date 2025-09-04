Видео с «заботой по-могилёвски» от ЖКХ завирусилось и вызвало споры — «Перестаньте такое постить»
Видео из Могилёва под названием «Забота по-могилёвски» стало вирусным в соцсети Threads и вызвало бурное обсуждение. На кадрах работник коммунальной службы косит траву триммером во дворе, а двое его коллег стоят рядом и держат что-то вроде покрывала, прикрывая припаркованные автомобили.
Автор видео восхитилась поступком рабочих, отметив, что «они бы могли этого не делать», и поблагодарила их за человечность.
Однако в комментариях мнения пользователей разделились на два лагеря.
Одни поддержали автора, согласившись, что это проявление искренней заботы.
Другие же предположили, что главная мотивация здесь вовсе не забота и не человечность, а страх материальной ответственности.
Основной аргумент скептиков заключается в том, что у исполнителей работ по покосу травы нет желания возмещать возможный ущерб из своего кармана.
«Камень из-под косы вылетит, дальше думаю можно не объяснять», — написал один из пользователей.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что это даже не личная инициатива рабочих, а приказ руководства, которое не хочет разбираться с жалобами и исками от владельцев повреждённых авто.
Тем не менее многие пользователи встали на сторону рабочих, заявляя, что те в любом случае молодцы.
«Мне очень нравится, когда идёшь с коляской, и если замечают, то останавливаются», — поделилась одна из мам.
А кто-то из-за рубежа даже в шутку написал: «Перестаньте уже такое постить, а то я начинаю собирать чемодан и искать билеты Астана-Минск».