Видео с многотысячной "армией" уток на улицах поразило миллионы пользователей TikTok. Что это было?

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Опубликовано: 17.12.2024 11:29 , Обновлено: 17.12.2024

TikTok регулярно подкидывает забавные видео, которые одновременно удивляют и смешат его пользователей. На этот раз в соцсети завирусилось видео с гигантской "армией" уток, которая наводнила проезжую часть. Комментаторы сочинили множество шуток на тему видеоролика, а некоторые усомнились в реальности увиденного. Что же это было?

Короткий видеоролик с тысячами уток, пересекающих дорогу под надзором своего пастуха, собрал за пару дней без малого 10 миллионов просмотров и свыше 15 тысяч комментариев. Пользователи соцсети удивились масштабу явления и придумали множество шуток. Происходящее назвали “мобилизацией”, “митингом”, “уточным марафоном” и “побегом из гусятника”.

“Как объяснить начальнику, почему я опоздал?” - написал один из комментаторов.

“Есть перелётные, а это перепешеходные”, - пошутил другой.

“Банда Скруджа Макдака”, - написал третий.

“Вот откуда пошло “не гони гусей”, - предположил кто-то.

“Лучше всего их сильно не пугать, а то последствия могут быть ароматными!” - заметил ещё один пользователь.

Некоторые комментаторы предположили, что такое сосредоточение птиц в одном месте — ничто иное как работа нейросетей. Однако другие комментаторы заверили, что происходящее было снято в Китае.

И действительно, в некоторых китайских провинциях, где выращивают рис, фермеры также содействуют заводчикам уток. Птиц выпускают на затопленные поля, чтобы они пожирали вредителей, которые прячутся в посадках риса.

Также это традиционная практика в Тайланде. Там тайцы выгоняют уток породы Хаки Кэмпбелл на рисовые поля после 20 дней в питомнике. Птицы бродят на свободе около пяти месяцев, после чего их возвращают на утиную ферму, чтобы производить яйца в течение трех лет. Такое предприятие несет выгоду обеим сторонам. Заводчики сокращают расходы на кормление уток, а фермеры, выращивающие рис, могут снизить использование химикатов и пестицидов в борьбе с вредителями.

Количество уток, мигрирующих с птицефабрики на поле и обратно, может достигать 10 тысяч особей. Вот как выглядит их прогулка с дрона.