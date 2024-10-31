Видео падения мотоциклиста на полной скорости набрало 6,6 млн просмотров в X. Но удивило всех не то, что выжил
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В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина на полной скорости упал с мотоцикла прямо перед едущим автомобилем. Однако к счастью, он выжил. После неудачного "полета" он встал, пошел и даже кое-что показал водителю.
Ролик набрал 6,6 млн просмотров и 46 тыс. лайков.
Удивило всех не только то, что он поднялся, но и то, что “несмотря на свою боль, извинился и поблагодарил водителя одновременно”.
“Отличный ход!” — поделилась мнением пользовательница, которая опубликовала видео в соцсети X.
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