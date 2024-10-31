Видео падения мотоциклиста на полной скорости набрало 6,6 млн просмотров в X. Но удивило всех не то, что выжил

🎥 Видео

Опубликовано: 31.10.2024 13:28 , Обновлено: 31.10.2024

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина на полной скорости упал с мотоцикла прямо перед едущим автомобилем. Однако к счастью, он выжил. После неудачного "полета" он встал, пошел и даже кое-что показал водителю.

Ролик набрал 6,6 млн просмотров и 46 тыс. лайков.

Удивило всех не только то, что он поднялся, но и то, что “несмотря на свою боль, извинился и поблагодарил водителя одновременно”.

“Отличный ход!” — поделилась мнением пользовательница, которая опубликовала видео в соцсети X.