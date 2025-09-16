Ветеринар посоветовала владельцам кошек поставить в доме таз. Мнения кошатников разделились

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.09.2025 12:57 , Обновлено: 16.09.2025

Ветеринар Анастасия Нечипуренко, которая ведет популярные блоги в TikTok и Insragram, посоветовала всем хозяевам кошек поставить в доме таз с водой и крышечками от бутылок. Однако некоторые пользователи нашли минусы этого лайфхака.

“Если в вашем доме стоит вот такой таз, то, поверьте, ваша кошка проживет гораздо дольше”, — заявила ветеринар из Алматы (Казахстан) в своем видео в TikTok.

По словам Анастасии Нечипуренко, таз с водой и пластиковыми крышками от бутылок, это “не только игра”, но и “стимуляция водопотребления”.

“Кошки очень мало пьют. У кого-то вообще с этим проблемы, кто-то насильно начинает выпаивать шприцами. Это всё время война, стресс, в общем, мало приятно. Но можно заставить кошку пить в виде игры”, — пояснила специалист.

Она отметила, что увеличение водопотребления — это профилактика заболеваний почек и в целом мочевыделительной системы.

Ее ролик за несколько дней набрал почти 2 млн просмотров и более 1600 комментариев. Некоторые пользователи поблагодарили за идею, а другие нашли недостатки.

“Моя вытащит крышки и устроит чемпионат по хоккею ?”, — написала одна из зрительниц под видео.

“Я уже вижу, как мой это перевернул, и я полдня мою эту лужу?”, — поделилась вторая.

“Коты мало пьют, если чашка с водой стоит рядом с кормом. Им надо ставить воду дома в разных местах?”, — рассказала третья.

Еще один пользователь спросил: “А полезен ли этот пластик для кошки?”

А другие отметили, что их питомцы и так пьют много воды.