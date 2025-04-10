📷 Фото

Опубликовано: 10.04.2025 18:16 , Обновлено: 10.04.2025

Настоящий арт-объект, созданный из тысяч обычных пластиковых крышек, обнаружил в деревне Молодельчицы Пинского района блогер-велопутешественник. Деревянный деревенский дом, превращённый в гигантское «пиксельное» панно, вызвал восторг у пользователей Instagram.

На фотографиях виден результат невероятно кропотливой работы и «продвинутого ресайклинга». Стены дома и даже фронтон под крышей полностью покрыты узорами и картинами, собранными из разноцветных пластиковых пробок.

Среди сюжетов — животные (конь, кот, лебеди), солнце, цветы и сложные геометрические орнаменты. Даже пространство между окнами и сам фундамент оказались задействованы в этой масштабной «мозаике».

Реакция в комментариях под постом блогера — восторженная. Люди восхищались терпением и фантазией хозяина подворья. Загадка автора о местоположении не удалась, многие комментаторы сходу выдали локацию.

Но самое любопытное, что, судя по информации местных изданий, этот дом — не единственная любопытная усадьба в Молодельчицах.