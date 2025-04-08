В зоопарке на Аляске показали, как тестируют мусорные баки с защитой от медведей

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Опубликовано: 08.04.2025 09:50 , Обновлено: 08.04.2025

Сотрудники Аляскинского зоопарка, расположенного в городе Анкоридж, поделились кадрами необычного эксперимента, проведённого при участии их питомцев. Одна из компаний - производителей мусорных баков привезла им на испытания свою продукцию - баки "с защитой от медведей".

Жителям Аляски медведи, действительно, доставляют немало дополнительных хлопот с отходами. Мусорные баки для диких животных - источник лёгкой добычи, не требующий особых усилий. Всеядные хищники достаточно часто забредают на окраины городов и посёлков, чтобы порыться в мусорных баках и полакомиться остатками пищи.

Для местных жителей это - настоящая проблема. Да и экологи и защитники животных постоянно бьют тревогу из-за этого: имея лёгкий доступ к такой еде, на которую не нужно охотиться, медведь может привыкнуть и повадиться на территорию человека, что представляет угрозу и для людей, и для самого хищника. Нередко такие истории заканчиваются усыплением дикого зверя.

Решить проблему предложила компания Anchorage Solid Waste Services, разработав особо прочные мусорные баки, “устойчивые к воздействию медведей”, как заявил производитель. Протестировать изделие решили непосредственно при участии медведей и на глазах посетителей зоопарка Аляски.

На кадрах видно, как обитатели зоопарка предпринимают многочисленные попытки проникнуть в мусорные баки и в результате некоторым всё же удаётся их открыть - и даже надеть его себе на голову.

“На самом деле, ничто в этом мире не может быть защищено от медведя на 100%. Мы просто хотели убедиться в том, что наши мусорные баки достаточно защищены от медведей”, - дал свою оценку результатам испытаний представитель компании.

https://youtu.be/mRx-TFhIAVs