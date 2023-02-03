В Витебской области насчитали 1000 медведей

Опубликовано: 03.02.2023 11:16 , Обновлено: 03.02.2023

В Витебской области количество медведей выросло примерно до 1000. Об этом сообщил ведущий инженер по охотничьему хозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович.

По его словам, сейчас в регионе нет ни одного района, где не встретили бы бурого медведя. Хотя еще 5-7 лет назад это животное обитало только в некоторых частях Витебской области, отметил эксперт.

Причинами активного роста популяции медведей Дикович назвал то, что:

на медведя не охотятся;

в белорусской природе у него нет врагов;

есть хорошая кормовая база.

Чаще всего животное встречают грибники и ягодники летом и осенью. Например, как писал Телеграф, в начале августа 2022 года в Ушачском районе Витебской области белорусы нашли семью медведей.

«Ой, мамочки!», «Три, три!», «Лазит по деревьям, класс!», — слышно на опубликованном ими видео.

А в июле зверя встретил суровый житель Островца, но не растерялся:

Новость Телеграф