В Витебске милиция пригрозила владелице щенков штрафом до 1260 рублей

Опубликовано: 12.12.2025 07:48 , Обновлено: 12.12.2025

Официальный канал УВД Витебского облисполкома сообщил, что в областном центре на хозяйку выброшенных щенков составили административный протокол по части 2 статьи 16.29 «Жестокое обращение с животным или избавление от животного». По этой статье предусмотрена санкция в виде штрафа до 30 базовых величин.

Такое наказание грозит 39-летней женщине за то, что она вынесла и выбросила щенков на помойку.

Старший инспектор ГИОС Александра Тишутина уточнила, что милиция узнала о происшествии из одной из волонтёрских групп в мессенджере.

«Их обнаружили местные жители около мусорных баков на улице Гагарина и обратились в милицию. Установив хозяйку животных, мы выяснили, что она сначала пыталась их пристроить, но у неё ничего не вышло», – рассказала Александра Тишутина.

Щенков в итоге у хозяйки забрали и передали в приют.