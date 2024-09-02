В Вильнюсе устроили забег корги. Но все пошло не так

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 08:22 , Обновлено: 02.09.2024

В столице Литвы прошли третьи ежегодные гонки собак породы корги и, казалось бы, что может пойти не так? Эти пушистые комки счастья с короткими лапками, как правило, способны покорить заявленную дистанцию в 50 м. Однако, судя по завирусившимся в соцсетях видео, милый забег может превратиться в настоящую комедию.

Так, в TikTok появился ролик, который за пару дней набрал почти 4 млн просмотров, более 387 тыс. лайков и 1,6 тыс. комментариев.

На нем видно, как подготовленные к гонке корги после старта… просто забавно разбежались с поля. Кажется, им веселее было поиграть друг с дружкой, чем соревноваться.

“Они решили что бы никому обидно не было, пусть победит дружба?”, — предположил один из пользователей в комментариях под видео.

Другой пошутил, что собакам просто “не объяснили правила игры?”.

“Только людям вечно нужно куда-то бежать, собаки хотят дружить и хорошо проводить время)”, — заметил третий.

Еще кто-то выразил мнение, что это “самые милые и бессмысленные соревнования?”.

А вот еще одно видео с гонки. И тут тоже все пошло не по плану:

Однако были и удачные попытки: