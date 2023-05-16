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Опубликовано: 16.05.2023 09:47 , Обновлено: 16.05.2023

Начальник управления ветинспекции Минсельхозпрода Беларуси Евгений Садыков оценил "опасность" боевых украинских гусей, выведенных в украинских тайных биолабораториях. Именно на такой вопрос ему пришлось отвечать во время прямой линии с населением Беларуси.

“Слышала, что в украинских биолабораториях создают бое­вых гусей и комаров. В чем их опасность? Как защититься?”, - спросила его некая Татьяна из Жабинки, передает “Беларусь сегодня”.

Евгений Садыков в ответ напомнил, что “гуси, например, сами по себе агрессивные и без всяких дрессировок могут нападать на человека, защищая себя и потомство”. А комары и без биолабораторий являются переносчиками множества заболеваний, “в том числе смертельно опасных, но на территории республики такие болезни не регистрируются”.

“Такие новости похожи на фейковые… Воспринимать подобные «новости», на мой взгляд, всерьез не стоит”, - сделал вывод эксперт.

Откуда фейки?

Разговоры о “боевых птицах” из Украины пошли после того, как министерство обороны России в марте 2022 года заявило, что некие биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали перенос биологического оружия с помощью птиц.

Военные РФ утверждали, что в 2019-2021 годах в России поймали и застрелили как минимум трех взрослых самцов кряквы из Херсонского заповедника “Аскания-Нова”. Были ли они заражены там, правда, не уточнили.

Уже в октябре 2022 года постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что российские военные нашли на территории Украины беспилотники, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

“Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров - переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний”, - заверил присутствующих рсосицскиц дипломат. Уточнив, что укушенные таким боевыми комарами рсосицские военные не смогли бы “выполнять поставленные перед ним задачи”.

Василий Небензя не уточнил, как комары должны были отличать российских солдат от украинских.