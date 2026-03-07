В Вене 22-летняя полицейская стала управляющей борделем — «Гибкий график»

Опубликовано: 07.03.2026 08:57 , Обновлено: 07.03.2026

Эта история может удивить своей неожиданностью, но жизнь преподносит и не такие сюрпризы. 22-летняя полицейская в Вене сняла форму и стала владелицей крупнейшего в Австрии борделя. Свое решение она пояснила тем, что служба в полиции была слишком сложной и скучной.

До недавнего времени Сара Омари, как и все простые полицейские, патрулировала улицы австрийской столицы. И вдруг стала управляющей ночным клубом Saraya Club в венском районе Лизинг, который существует с 2008 года. В пиковые периоды здесь работают 50 девушек разных национальностей на площади в семь тысяч метров.

Но не торопитесь видеть в смене деятельности криминальную подоплеку. Никто не «крышевал» бизнес во время службы в полиции и не решил легализоваться. Просто генеральным директором компании, владеющей борделем, стал ее отец, Фахим Омари. Он-то и переманил дочку на место, как он считает, получше.

Когда Сара работала полицейским, ее отец владел ресторанным бизнесом. У Сары польские корни по материнской линии. Но из-за фамилии ее часто спрашивают, откуда она. «Я не мусульманка», — заверила Сара, которая в 18 лет поступила в полицейскую академию, проучилась там два года, а затем еще два года патрулировала улицы.

«Честно говоря, я представляла себе работу в полиции немного лучше. Она слишком утомительна из-за частых сверхурочных», — призналась Сара, сообщает Heute.

Все изменилось с момента, как девушка стала управляющей борделя. Она не без удовольствия рассказывает: «Теперь мне не нужно работать сверхурочно, а если я захочу взять отпуск, это будет быстрее и проще». Сара добавила, что гибкий график работы по управлению публичным домом также является преимуществом.

По словам девушки, на новом месте она не забудет про прошлую работу и будет использовать полученные навыки. «Учитывая мой профессиональный опыт, я буду уделять большое внимание тому, чтобы компания не стала местом совершения преступлений», — подчеркнула она.

В социальных сетях большинство комментаторов одобрили ее решение, заявив, что это ее личное дело и что теперь у нее будет гораздо больше денег. Другие же добавили шутливые комментарии.

«Она перешла из синего света в красный, — написал один комментатор. — И она может использовать наручники в новом месте».

В некоторых странах Европы публичные дома — это законный бизнес, правда, со многими ограничениями. Цель властей в таких случаях проста: легализация проституции и контроль над борделями позволяет избежать множества криминальных эксцессов и создает безопасные условия как для работниц (работников), так и клиентов.