В Украине снова скандал. Гендиректор "Укрпошты" ответил словами "тварь" и "шл##ха" на критику ребрендинга

Опубликовано: 04.02.2026 12:58 , Обновлено: 04.02.2026

В Украине разгорелся очередной скандал. На этот раз его причиной стал ребрендинг национального оператора "Укрпошта", который в разгар боевых действий решил потратить 600 тыс. гривен на смену логотипа.

Такие траты вызвали широкую огласку, в том числе и потому, что сам логотип изменился минимально. В соцсетях появились возмущённые сообщения и, конечно, интернет-мемы.

В свою очередь, генеральный директор государственной «Укрпошты» Смилянский близко к сердцу принял критику и в одной из онлайн-дискуссий назвал «шл##хой» и «тварью» женщину, которая критиковала трату 600 тыс. грн на очередную смену логотипа компании, а не ремонты в отделениях.

Впрочем, сама критик первая перешла на нецензурную лексику, предположив, что на ремонтах «немного #### [украсть] можно».

Чиновник ей ответил: «Ну если мы воруем то Вы шл##ха. у меня столько же улик сколько у Вас, а обижать всегда прикольнее, чем что-то хорошее говорить. Так что мы - воры, вы - шл##ха. 1-1».

На возмущение остальных пользователей он написал, что грубо ответил не женщине, а «какой-то твари», пола которой он не заметил.

[inf]«Укрпошта» (Укрпочта) – национальный оператор почтовой связи Украины с самой крупной сетью отделений (более 11 000). 100% акций компании принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины.[/inf]