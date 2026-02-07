В Украине грузовой самолёт Ан-28 переделали в "истребитель беспилотников"

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Опубликовано: 07.02.2026 12:12 , Обновлено: 07.02.2026

Украина начала использовать транспортный самолёт Ан-28 в новой роли — в качестве платформы для перехвата российских беспилотников-камикадзе «Шахед». По данным французского телеканала TF1, экипаж самолёта, состоящий из гражданских добровольцев, уже сбил около 150 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

Вооружённые шестиствольными пулемётами М134 «Миниган» (Minigun), Ан-28 стал одним из самых необычных элементов украинской системы ПВО (противовоздушной обороны). При этом экипаж самолёта состоит не из военных, а из гражданских, добровольно вызвавшихся на ночную охоту на российские беспилотники-камикадзе «Шахед».

Французский телеканал показал одну ночную миссию, в ходе которой было сбито пять беспилотников. Такие операции проводятся исключительно над незаселёнными территориями, в основном над полями и лесами, чтобы минимизировать риск для гражданского населения.

Идея использования гражданских самолётов в качестве «охотников за дронами» возникла совсем недавно — летом 2025 года. В июне того же года власти Украины официально разрешили частным самолётам участвовать в оборонительных операциях. Вскоре после этого Ан-28 подвергся соответствующим доработкам: были установлены крепления для пулемёта М134 «Миниган», усилена конструкция крыла и подготовлено место для стрелка.

Хотя у нетривиального решения с Ан-28 есть свои ограничения, поскольку стрелок открывает огонь только при визуальном обнаружении цели, а весь процесс наведения осуществляется при поддержке наземных диспетчеров без использования современных систем наблюдения, эффективность экипажа Ан-28 удивила даже военных.

Ан-28 — лёгкий двухмоторный турбовинтовой самолёт, разработанный украинским КБ (конструкторским бюро) Антонова как дальнейшее развитие концепции самолёта Ан-14. КБ Антонова построило и испытало несколько предсерийных самолётов, после чего документация и технология были переданы в Польшу для производства самолёта на Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego (PZL).