В Турции выпал снег

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Опубликовано: 06.07.2025 19:33 , Обновлено: 06.07.2025

На северо-востоке Турции прошел редкий для этого времени года сильный снегопад. Это произошло на фоне пожаров, бушующих в других районах страны. Кажется, белорусам на фоне таких катаклизмов не стоит сожалеть о лишних миллиметрах осадков в виде дождя у себя в стране.

Температура резко упала в горных районах, расположенных в глубине страны, включая Ризе - город на северо-восточном побережье Черного моря в Турции, примерно в 120 километрах от границы с Грузией.

Генчага Карафазлиоглу, местный журналист из Ризе, написал, что никогда раньше не видел снега в июле.

“В Ризе мы привыкли к погодным аномалиям. В марте у нас несколько раз выпадал снег, но никогда - в таком количестве. Старшее поколение говорит, что 30 или 40 лет назад они видели снег в июле, но никогда в таком количестве”, - написал он.

В Овит-Яйласи, на плато, расположенном на высоте около 2500 метров над уровнем моря, после снегопада поля покрылись белым покрывалом.

Снегопад накрыл территорию протяженностью не менее 100 километров - от Анзер-Яйласи до национального парка Качкарские горы и за его пределами.

“Больше всего пострадал город Артвин”, - сообщил журналист.