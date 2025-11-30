«В тумане местами лоси»: белорус снял выскочившее под машину дикое животное

🎥 Видео

Опубликовано: 30.11.2025 20:21 , Обновлено: 30.11.2025

Белорусам в условиях плохой видимости и тумана, который накрыл почти всю страну, стоит быть осторожнее на дорогах. Читатель Telegraf.news прислал в редакцию видео, снятое вечером в воскресенье в Минской области.

Лось выбежал прямо на дорогу под машину, движущуюся со скоростью почти 90 км/ч. Водителя спасла хорошая реакция — он успел затормозить, заметив животное, которое вышло на обочину, но ещё не успело выбежать на проезжую часть.

Сам же лось даже не посмотрел по сторонам, не обратив на автомобиль никакого внимания, и пошёл дальше по своим делам.

Встреча произошла на трассе Р-92, которая соединяет Марьину Горку и Старые Дороги.

[inf]Рекомендация ГАИ в таких случаях очень простая: не стоит забывать про правильный скоростной режим. И это не та скорость, которая разрешена знаками или разметкой. В условиях плохой видимости водитель должен снизить скорость до той, при которой он сможет успеть среагировать.[/inf]

Что делать при аварии с диким животным

Кстати, любая авария на дороге с участием дикого животного по закону приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Следовательно, если вы сбили животное, нужно немедленно остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ. Именно они должны разобраться, была ли у водителя возможность увидеть животное и снизить скорость, или же вины водителя в ДТП нет.

А просто уехать с места ДТП чревато для водителя штрафом — от 5 до 25 базовых величин. За оставление места аварии можно также лишиться водительских прав на два года.