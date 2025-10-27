В торговом центре в Минске решили открыть церковь

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Опубликовано: 27.10.2025 13:48 , Обновлено: 27.10.2025

В одном из крупных торговых центров Минска решили открыть православную церковь - прямо внутри торговой площадки. На крыше здания уже заметили позолоченный купол с крестом. Узнали подробности.

Необычную картину - позолоченный купол с православным крестом, возвышающийся над неоновыми рекламными вывесками ресторанов быстрого питания и популярных торговых сетей - теперь можно увидеть на столичном проспекте Жукова, в торговом центре Outleto.

По информации портала Onliner.by, строительство храма в необычной локации началось около двух месяцев назад по инициативе главного акционера торгового комплекса. Получив согласование с епархиальными структурами, на месте будущего храма приступили к наружным и внутренним отделочным работам. Завершить их планируется весной.

Официального названия у церкви пока нет, но само место будущего храма было освящено. Как пояснили в администрации торгового центра, церковь разместится на пятом этаже комплекса, а вход сделают из офисной части торгового центра.