В TikTok поспорили из-за цен на современное белорусское искусство. 96 тыс. рублей – маркетинг или адекватность?
Белорусы поспорили из-за цен на современное белорусское искусство. Поводом стал ролик в TikTok, автор которого поделилась стоимостью работ, выставленных в одном из павильонов в одном столичном торговом центре.
Автор видео продемонстрировали лишь часть из выставленных работ, предложив зрителям оценить стоимость современного белорусского искусства. К примеру, художественная скульптура «Солнце и ветер» продаётся за 96 тыс. рублей, другая скульптура, название которой автор ролика не упомянула, обойдётся потенциальным покупателям примерно в такую же сумму - 95850 рублей.
За изделие из проволоки «Рукоделие» продавцы просят 15,5 тыс. рублей, за изделие из камня – 17,2 тыс. рублей, ещё одно обойдётся в 34190 рублей.
Самые «бюджетные» картины можно купить в галерее от 3,4 тыс. рублей, но есть и более дорогостоящие экземпляры. К примеру, работа «Город мечты» художника Сергея Писаренко из Молодечно выставлена в продажу за 33 тыс. рублей. За картину «Мир детства» столичной художницы Екатерины Лысухо в галерее просят 19,5 тыс. рублей.
Примечательно, что эти же работы авторов есть в каталоге белорусской онлайн-платформы Artcenter.by, торгующей произведениями искусства. Правда, цена на них на онлайн-площадке в разы ниже. К примеру, та же картина Писаренко стоит там 16 тыс. рублей, то есть в 2 раза меньше, а картина Лысухо дешевле аж в 7 раз – всего 2550 рублей.
Многих комментаторов цены на предметы современного искусства мягко говоря удивили. Далеко не все понимают, “за что такие деньги”.
- “Объясните мне, пожалуйста, только без рофлов, в чём прикол этого, если такие же картины, даже красивее, на WB за 20 рублей купить можно?” - задался вопросом один из зрителей.
- “Это не искусство. Тем более не современное. Эти стили и техники исполнения существовали давно. Цены не оправданы”, - дал свою оценку другой.
- “Так вот куда делись картины моего ребёнка. Сказали “на выставку” - и не вернулись”, - пошутил третий.
Впрочем, нашлись среди зрителей и те, кто представленные картины и скульптуры оценил и даже цены посчитал “адекватными” для предметов искусства.
- “Стоимость, в мировом масштабе, не большая. Вопрос - есть ли ценители? Понимают ли они то, что видят? Могут ли адекватно оценить, то что видят? Есть ли у них деньги для приобретения?” - задал риторические вопросы тем, для кого это “слишком дорого” один из комментаторов.
- “Цена искусства - маркетинг. Известная галерея, мнения критиков (возможно платные) и вуаля… цена”, - объяснил принципы ценообразования на предметы искусства другой.