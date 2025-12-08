В TikTok поспорили из-за цен на современное белорусское искусство. 96 тыс. рублей – маркетинг или адекватность?

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Опубликовано: 08.12.2025 10:18 , Обновлено: 08.12.2025

Белорусы поспорили из-за цен на современное белорусское искусство. Поводом стал ролик в TikTok, автор которого поделилась стоимостью работ, выставленных в одном из павильонов в одном столичном торговом центре.

Автор видео продемонстрировали лишь часть из выставленных работ, предложив зрителям оценить стоимость современного белорусского искусства. К примеру, художественная скульптура «Солнце и ветер» продаётся за 96 тыс. рублей, другая скульптура, название которой автор ролика не упомянула, обойдётся потенциальным покупателям примерно в такую же сумму - 95850 рублей.

За изделие из проволоки «Рукоделие» продавцы просят 15,5 тыс. рублей, за изделие из камня – 17,2 тыс. рублей, ещё одно обойдётся в 34190 рублей.

Самые «бюджетные» картины можно купить в галерее от 3,4 тыс. рублей, но есть и более дорогостоящие экземпляры. К примеру, работа «Город мечты» художника Сергея Писаренко из Молодечно выставлена в продажу за 33 тыс. рублей. За картину «Мир детства» столичной художницы Екатерины Лысухо в галерее просят 19,5 тыс. рублей.

Примечательно, что эти же работы авторов есть в каталоге белорусской онлайн-платформы Artcenter.by, торгующей произведениями искусства. Правда, цена на них на онлайн-площадке в разы ниже. К примеру, та же картина Писаренко стоит там 16 тыс. рублей, то есть в 2 раза меньше, а картина Лысухо дешевле аж в 7 раз – всего 2550 рублей.









Многих комментаторов цены на предметы современного искусства мягко говоря удивили. Далеко не все понимают, “за что такие деньги”.

“Объясните мне, пожалуйста, только без рофлов, в чём прикол этого, если такие же картины, даже красивее, на WB за 20 рублей купить можно?” - задался вопросом один из зрителей.

“Это не искусство. Тем более не современное. Эти стили и техники исполнения существовали давно. Цены не оправданы”, - дал свою оценку другой.

“Так вот куда делись картины моего ребёнка. Сказали “на выставку” - и не вернулись”, - пошутил третий.

Впрочем, нашлись среди зрителей и те, кто представленные картины и скульптуры оценил и даже цены посчитал “адекватными” для предметов искусства.