В TikTok показали рыбу с эффектом "венома". Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2025 15:41 , Обновлено: 22.01.2025

Многие пользователи соцсетей, сумев запечатлеть на видео какое-либо удивительное и странное действие, часто собирают мииллионы просмотров. Так, один из жителей Индии поделился в TikТok роликом с рыбой, передвижения которой многим комментаторам напомнило персонажа из вселенной DС. Что это было?

https://www.tiktok.com/@vidanocampo_2022/video/7458322385930915077

В коротком 13-секундном видео пользователь с ником vidanocampo2022 запечатлел странную картину. В мутной воде с зарослями двигалась огромная рыба, вокруг которой копошилось что-то непонятное. Ролик собрал более 35 миллиона просмотров и почти 5 тысяч комментариев.

Многие пользователи посчитали зрелище достойным появления новой фобии. А кому-то увиденное напомнило персонажа Венома из знаменитой супергероики.

В комментариях возникло много теорий, кем может являться рыба, таящаяся в мутной воде. Одни посчитали, что это сом, другие увидели змееголова.

Однако особо наблюдательные пользователи обратили внимание на хвост рыбы, который можно рассмотреть чётче всего остального и признали в герое арапайму.

Эта гигантская пресноводная рыба-хищник, и она может достигать длины в 3 метра и веса в 200 килограмм. Особенностью аропайм является их исключительная забота о своём потомстве. Самцы рыбы защищают потомство на протяжении 3 месяцев. Мальки плавают очень близко к родителю и питаются всем, что находят в ореоле его обитания в зарослях. Этот процесс и снял на видео автор ролика.