В TikTok показали рыбу с эффектом "венома". Это как?
Многие пользователи соцсетей, сумев запечатлеть на видео какое-либо удивительное и странное действие, часто собирают мииллионы просмотров. Так, один из жителей Индии поделился в TikТok роликом с рыбой, передвижения которой многим комментаторам напомнило персонажа из вселенной DС. Что это было?
https://www.tiktok.com/@vidanocampo_2022/video/7458322385930915077
В коротком 13-секундном видео пользователь с ником vidanocampo2022 запечатлел странную картину. В мутной воде с зарослями двигалась огромная рыба, вокруг которой копошилось что-то непонятное. Ролик собрал более 35 миллиона просмотров и почти 5 тысяч комментариев.
Многие пользователи посчитали зрелище достойным появления новой фобии. А кому-то увиденное напомнило персонажа Венома из знаменитой супергероики.
В комментариях возникло много теорий, кем может являться рыба, таящаяся в мутной воде. Одни посчитали, что это сом, другие увидели змееголова.
Однако особо наблюдательные пользователи обратили внимание на хвост рыбы, который можно рассмотреть чётче всего остального и признали в герое арапайму.
Эта гигантская пресноводная рыба-хищник, и она может достигать длины в 3 метра и веса в 200 килограмм. Особенностью аропайм является их исключительная забота о своём потомстве. Самцы рыбы защищают потомство на протяжении 3 месяцев. Мальки плавают очень близко к родителю и питаются всем, что находят в ореоле его обитания в зарослях. Этот процесс и снял на видео автор ролика.
“Это рыба и ее детеныши. Она держит их во рту, чтобы защитить, но позволяет им играть вокруг себя, когда окружающая среда безопасна”, - объяснила одна из пользовательниц в комментариях.