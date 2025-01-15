В TikTok показали рыбу, которая "держит район в страхе". Что за вид?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.01.2025 15:47 , Обновлено: 15.01.2025

Наблюдение за морскими обитателями, кроме того, что бывает очень завораживающим, нередко навевает аналогии из жизни. Так один из пользователей TikTok снял на видео необычное поведение рыб у морского побережья на курорте Дахаб. Стая мальков в воде окружила необычную рыбу, держась от неё на расстоянии. Чем обусловлено такое их поведение?

https://www.tiktok.com/@karimhassan181/video/7459106066886888721?_r=1&_t=ZM-8t5O31wBeEQ

Необычное зрелище запечатлел на побережье Красного моря в Египте пользователь с ником karimhassan181. За пару дней его видеоролик собрал почти миллион просмотров и свыше 1000 комментариев.

На видео огромное чёрное облако из мальков окружило странного морского обитателя и расступалось при его медленном продвижении вперёд. Происходящее удивило и самого автора:

“Что происходит?” - задался он вопросом в видеоролике.

Пользователи соцсети идентифицировали центрального персонажа действа. Им оказалась крылатка, также известная как рыба-лев.

“Держит район в страхе”, - написала одна из пользовательниц.

“Я здесь за эту улицу стою”, - вспомнил слова из знаменитого сериала другой пользователь.

“Эта рыбёха крайне ядовитая, и её избегают другие рыбы, чтобы их не укололи ядовитыми острыми плавниками”, - написала третья.

Необычный морской обитатель с зебровидным окрасом — хищник. Крылатка питается мелкой рыбой, креветками и крабами, и чаще всего её можно повстречать в зарослях коралловых рифов. Именно там рыба-лев любит маскироваться и поджидать зазевавшихся рыбёшек, на которых мгновенно нападает и поглощает.

Крылатка обитает в тропических водах Тихого, Индийского, Атлантического океанов и крайне ядовита

Крылатка представляет угрозу и для человека. Она крайне ядовита даже когда мёртвая. Яд рыбы сосредоточен в её торчащих плавниках. Он токсичнее, чем у многих видов змей, и представляет смертельную угрозу для человека. Крылатка считается одной из самых ядовитых морских обитательниц, и после поражения её ядом достаточно пары часов, чтобы наступил летальный исход.