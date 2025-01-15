В TikTok показали рыбу, которая "держит район в страхе". Что за вид?
Наблюдение за морскими обитателями, кроме того, что бывает очень завораживающим, нередко навевает аналогии из жизни. Так один из пользователей TikTok снял на видео необычное поведение рыб у морского побережья на курорте Дахаб. Стая мальков в воде окружила необычную рыбу, держась от неё на расстоянии. Чем обусловлено такое их поведение?
https://www.tiktok.com/@karimhassan181/video/7459106066886888721?_r=1&_t=ZM-8t5O31wBeEQ
Необычное зрелище запечатлел на побережье Красного моря в Египте пользователь с ником karimhassan181. За пару дней его видеоролик собрал почти миллион просмотров и свыше 1000 комментариев.
На видео огромное чёрное облако из мальков окружило странного морского обитателя и расступалось при его медленном продвижении вперёд. Происходящее удивило и самого автора:
“Что происходит?” - задался он вопросом в видеоролике.
Пользователи соцсети идентифицировали центрального персонажа действа. Им оказалась крылатка, также известная как рыба-лев.
“Держит район в страхе”, - написала одна из пользовательниц.
“Я здесь за эту улицу стою”, - вспомнил слова из знаменитого сериала другой пользователь.
“Эта рыбёха крайне ядовитая, и её избегают другие рыбы, чтобы их не укололи ядовитыми острыми плавниками”, - написала третья.
Необычный морской обитатель с зебровидным окрасом — хищник. Крылатка питается мелкой рыбой, креветками и крабами, и чаще всего её можно повстречать в зарослях коралловых рифов. Именно там рыба-лев любит маскироваться и поджидать зазевавшихся рыбёшек, на которых мгновенно нападает и поглощает.
Крылатка представляет угрозу и для человека. Она крайне ядовита даже когда мёртвая. Яд рыбы сосредоточен в её торчащих плавниках. Он токсичнее, чем у многих видов змей, и представляет смертельную угрозу для человека. Крылатка считается одной из самых ядовитых морских обитательниц, и после поражения её ядом достаточно пары часов, чтобы наступил летальный исход.
“Рыба-лев съедает миллионы рыб, но причина, по которой она не могла их съесть, вероятно, в том, что круг, который они образовали вокруг неё, сбивал её с толку”, - предположил один из комментаторов.