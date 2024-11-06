В TikTok показали "автокормушку белоруса". Как работает?

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Опубликовано: 06.11.2024 18:16 , Обновлено: 06.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали необычную установку для хранения картофеля. В комментариях ее назвали "кормушкой белоруса". Кто-то же усомнился в ее эффективности.

“Мой муж сделал целую систему хранения для картофеля, поверьте, это лучшее, что когда-либо было в нашем погребе”, - написала на видео автор ролика.

Судя по всему, работает эта система просто: через открытую верхнюю часть забрасывают картошку (места очень много), а забирают через прикрепленный снизу ящик.

“Ух ты! Автокормушка белоруса”, - написал один комментатор.

“С виду очень удобно. Но если одна картошина загниет где-то в недрах этой стойки, через время выбросите весь запас!” - нашел минус устройства другой.

И предложил свой способ: хранить картошку в ящиках и зимой периодически пересматривать ее. “Так легче выявить гниль и вовремя выбросить”, - заверил он.

“Покупаешь на рынке ящики от фруктов, которые высокие, за копейки. Ставишь один на один. Вот вам и система хранения. Уже лет 15 так пользуюсь”, - поделилась другая пользовательница TikTok.

“А теперь покажите это дело во второй половине зимы, когда она начнет прорастать”, - привел еще один возможный минус системы юзер.

Но были и другие мнения: “Супер!!! Проветривание со всех сторон, компактность, и брать удобно. Муж молодец!!”