В США водителя оштрафовали за Гринча на пассажирском сиденье
Полиция штата Аризона (США) сообщила, что дала штраф водителю за то, что он вез на пассажирском сиденье надувного Гринча. Это почему?
Там рассказали, что заметили на трассе автомобиль с подозрительно выглядящим «пассажиром». Полицейский остановил водителя и определил, что зеленый парень на самом деле оказался надувным Гринчем.
Дело в том, что водитель ехал по полосе HOV. Обычно она отделена от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером, и предназначена только для транспортных средств, в которых едут водитель и по крайней мере один пассажир.
Однако, по словам полицейских, других пассажиров в машине не было.
«Хоть мы и ценим праздничную атмосферу, это незаконно, и водитель получил штраф за нарушение HOV», — объяснили правоохранители.