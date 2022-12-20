В США водителя оштрафовали за Гринча на пассажирском сиденье

Опубликовано: 20.12.2022 11:35 , Обновлено: 20.12.2022

Полиция штата Аризона (США) сообщила, что дала штраф водителю за то, что он вез на пассажирском сиденье надувного Гринча. Это почему?

Там рассказали, что заметили на трассе автомобиль с подозрительно выглядящим «пассажиром». Полицейский остановил водителя и определил, что зеленый парень на самом деле оказался надувным Гринчем.

Дело в том, что водитель ехал по полосе HOV. Обычно она отделена от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером, и предназначена только для транспортных средств, в которых едут водитель и по крайней мере один пассажир.

Однако, по словам полицейских, других пассажиров в машине не было.

«Хоть мы и ценим праздничную атмосферу, это незаконно, и водитель получил штраф за нарушение HOV», — объяснили правоохранители.