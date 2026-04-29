В США установили ​​золотую статую Дональду Трампу

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Опубликовано: 29.04.2026 08:59 , Обновлено: 29.04.2026

Президенту США Дональду Трампу установили золотую статую высотой почти в семь метров. Она появилась на днях на одном из полей для гольфа, на которых часто играет американский президент.

Фигура Трампа, застывшего в позе со знаменитой фотографии, сделанной сразу после покушения на его жизнь в 2024 году, появилась на президентское поле для гольфа в Дорале - Trump National Doral - в преддверии возвращения турниров PGA Tour - вышей лиги профессиональных турниров по мужскому гольфу в США и в Северной Америке в целом.

По данным Fox News, сама по себе статуя отлита из бронзы, но покрыта толстым слоем сусального золота. Сама статуя смотрит аккурат на игровое поле, где проходит главное событие PGA Tour с призовым фондом в 20 миллионов долларов.

Американские журналисты называют это событие “уникальным” само по себе, поскольку в США действует негласное правило, согласно которому памятники главе государства возводятся только после его смерти (обычно должно пройти не менее 10-20 лет). Это делается для того, чтобы избежать культа личности и оценить исторический вклад человека без влияния текущей политики.

Впрочем, золотая статуя Трампу - это не государственная, а частная инициатива. Однако детали и история, стоящая за созданием самой статуей, выводят всё на совершенно новый уровень безумия.

По информации газеты The Columbus Dispatch, скульптору Алану Коттриллу из Зейнсвилла, штат Огайо, был заказан этот проект в августе 2024 года, через месяц после покушения на президента. Заказала её группа создателей криптовалют $PATRIOT.

Согласно отчету, Коттриллу заплатили 300 000 долларов за саму 15-футовую бронзовую статую и еще 60 000 долларов за её золотое покрытие. Проект был приостановлен после того, как Коттрилл обвинил криптогруппу в нарушении авторских прав за использование изображения произведения искусства для продажи криптовалютных токенов.

Коттрилл держал статую в неизвестном месте до получения полной оплаты и достижения соглашения. Все стороны пришли к соглашению на прошлой неделе, и Коттрилл перевез статую Трампа из Огайо в Майами на платформе, после чего установил ее на постаменте с видом на многочисленные поля для гольфа курорта.

Впрочем, несмотря на то, что статуя теперь возвышается на президентском поле в Дорале, семья Трампа ясно дала понять, что не имеет отношения к $PATRIOT.

«Организация Трампа не имеет никакого отношения к Patriot Token или мем-монете», — заявил Эрик Трамп в феврале. - Мы ценим поддержку и энтузиазм, но хотим предельно ясно заявить — мы не имеем никакого отношения к этой криптовалюте».

Между тем, как недавно объявил Госдепартамент США, лицо Трампа будет размещено на некоторых американских паспортах. Изображение президента и его подпись, выполненные золотым шрифтом, будут размещены на внутренней стороне обложки паспортов, выпущенных в честь 250-летия Соединенных Штатов.

Паспорт с изображением Трампа станет стандартным паспортом, выдаваемым в паспортном агентстве Вашингтона. Тем, кто не захочет любоваться портретом Трампа на своём паспорте, придется подать отдельную заявку на другой вариант онлайн или поехать в другой город, чтобы получить обычный документ.