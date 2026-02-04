В США случился «дождь» из игуан. Причина близка белорусам

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Опубликовано: 04.02.2026 10:35 , Обновлено: 04.02.2026

В американском штате Флорида случился настоящий дождь из игуан. Огромные рептилии, которые обычно притаившись сидят на деревьях и лишний раз стараются на глаза человеку не попадаться, начали массово падать с веток прямо на головы прохожим. Причина игуанопада оказалась весьма прозаичной и очень близкой белорусам.

Всё дело в рекордных морозах, внезапно обрушившихся на Флориду, которая известна как “Солнечный штат” США, в начале февраля. Обычно для этого южного штата с теплым тропическим климатом минусовые температуры не характерны, даже календарной зимой. Но в этом году температурные рекорды морозы бьют не только в Беларуси, но и в далёких США.

Так, в Орландо, расположенном в центральной части Флориды, столбик термометра 3 февраля опустился до -4°C – это самый низкий показатель, зафиксированный в феврале как минимум с 1923 года. Как правило, в это время года температура во Флориде в течение дня колеблется от 12°C до 23°C.

Конечно, с белорусскими февральскими морозами, которые в этом году пробили 30-градусную отметку, такие цифры не сравнятся. Однако для местной фауны, вообще-то привыкшей к тропическому климату, даже такой скромный по белорусским меркам минус оказался критическим.

В результате тысячи игуан начали замерзать и массово падать с деревьев по всему штату, прямо под ноги (а порой и на головы) случайным прохожим.

На помощь хладнокровным рептилиям, обездвиженным от холода, но всё же живым, пришли местные волонтёры. Они собирали игуан целыми охапками и вывозили грузовиками в специальные пункты сбора.

Агентство по охране дикой природы штата сообщило, что за два дня объявленной ими акции по отлову животных в условиях продолжающихся холодов было собрано более 2000 зеленых игуан, пострадавших от переохлаждения. К сожалению, часть рептилий пришлось усыпить.