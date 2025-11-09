В США случайно «похоронили» 500 живых пациентов

Опубликовано: 09.11.2025 14:18 , Обновлено: 09.11.2025

Крупнейшая система поддержки здравоохранения в штате Мэн (США), MaineHealth, случайно разослала письма с соболезнованиями о их смерти более чем 500 живым пациентам. Произошедшее администраторы объяснили сбоем в компьютерной системе.

Инцидент произошел 20 октября, когда некоммерческая медицинская система, работающая в американских штатах Мэн и Нью-Гэмпшир, разослала 531 пациенту письма, в которых выражались соболезнования по поводу их кончины и давались инструкции для родственников по управлению наследством.

В MaineHealth заявили, что причиной стала ошибка в программном обеспечении, которое генерирует такие уведомления.

«MaineHealth искренне сожалеет об этой ошибке и уже направил извинения всем пострадавшим пациентам. Ни в их медицинских картах, ни в других документах они не значились умершими, и проблема была устранена», — сообщили представители организации.

Несмотря на оперативное исправление, некоторые пациенты сообщили, что были шокированы и расстроены, получив такие известия. Одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной, рассказала телеканалу CBS13, что немедленно позвонила в MaineHealth, чтобы подтвердить, что жива и здорова.

«Они сказали, что знают о проблеме и вышлют письма с извинениями. Сотрудник добавил: “Рады слышать, что вы еще живы-здоровы”. А я ответила: “Да, я тоже рада”», — рассказала она.

Женщина также отметила, что была особенно обеспокоена тем, что ее могли ошибочно признать умершей в официальных реестрах, и что у нее как раз был неоплаченный счет от MaineHealth.

Этот казус получил широкий резонанс на фоне другого громкого дела, связанного с MaineHealth. В октябре гражданский суд штата Мэн присудил выплатить 25 миллионов долларов матери, чья дочь скончалась от лейкемии после ошибочного диагноза в одной из клиник сети.