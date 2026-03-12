В США пропал генерал, связанный базой Розуэлл и НЛО

Опубликовано: 12.03.2026 15:28 , Обновлено: 12.03.2026

В США пропал высокопоставленный отставной генерал-майор ВВС Уильям Нил Маккасланд, некогда командовавший базой Розуэлл, история которой тесно переплетена с военной авиацией и уфологией. Пропал генерал буквально через пару дней после того, как президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать документы об НЛО.

По данным CNN, 68-летний отставной генерал-майор вышел из дома в Альбукерке утром 27 февраля и с тех пор не выходил на связь ни с семьей, ни с друзьями. Мобильный телефон мужчины остался дома, что только осложняет его поиски.

Шерифа округа Берналильо штата Нью-Мексико обратился к общественности за помощью в поисках пропавшего военного, а полиция провела масштабные поиски в окрестностях. По данным офиса шерифа, они уже обошли и опросили владельцев более чем 600 домов в своём районе. К поискам уже подключились сотрудники ФБР и военной авиабазы Киртланд.

Известно, что Маккасланд заядлый спортсмен и ведёт активный образ жизни - занимается пешим туризмом, бегом и велоспортом, часто ходит в горы. Однако в ориентировке поисковиков фигурирует некая неуточнённая “проблема со здоровьем”.

Личность Маккасланда - не самая заурядная. За год военной карьеры он, инженер-космонавт по образованию, занимал самые разные должности: возглавлял программу космических лазерных проектов и спецпрограммы Пентагона, а также командовал Исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон. Об этой базе давно ходят слухи, что именно там американские военные прячут от широкой публики обломки внеземного объекта после загадочного инцидента с НЛО 1947 года (официально власти США отрицают это).

После завершения военной карьеры Маккасланд работал в компании To The Stars, Inc., одним из соучредителей которой является музыкант группы Blink-182 Том ДеЛонг, и которая, по его словам, изучает информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Американская пресса посчитала подозрительным тот факт, что исчезновение Маккасланда произошло буквально через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп поручил Пентагону и другим федеральным ведомствам обнародовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО.

То, что Маккасланд мог стать “целенаправленной мишенью” из-за его связей с сообществом уфологов, предположил, в частности Луис Элизондо, бывший офицер разведки Министерства обороны США, который сейчас активно выступает за раскрытие секретной информации об НЛО.

Однако супруга Маккасланда, Сьюзан Маккасланд Уилкерсон, наличие какой-то связи между этими двумя фактами отрицает.

“У Нила нет никаких особых знаний об инопланетных телах и обломках с места крушения в Розуэлле, хранящихся в Райт-Паттерсон. Также кажется весьма маловероятным, что его забрали, чтобы выведать у него очень устаревшие секреты”, - заявила его супруга, отметив, что Маккасланд ушел в отставку почти 13 лет назад.

В офисе шерифа тем временем заявили, что пока «не обнаружили никаких признаков преступления», но «все еще рассматривают все возможные сценарии».