В США на родео бык перепрыгнул ограждение и ранил троих зрителей

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Опубликовано: 10.06.2024 11:04 , Обновлено: 10.06.2024

В штате Орегон в США во время шоу Sisters Rodeo бык с арены перепрыгнул забор и ринулся в толпу зрителей. К моменту, когда животное поймали, пострадало по меньшей мере три человека.

В субботу вечером, 8 июня, зрители на Sisters Rodeo подпевали песню Ли Гринвуда “Боже, благослови США”, с включенными фонариками на мобильных телефонах, когда Бык решил перепрыгнуть ограждение. Инцидент снял один из болельщиков, находящихся на трибуне.

На других видеороликах, опубликованных в Интернете, видно, как бык пробегает по территории концессии, опрокидывая мусорный баки и заставляя людей карабкаться. Позже администрация шоу уведомила, что в результате происшествия три человека получили ранения и двое из них были доставлены в больницу. Животноводы смогли поймать быка и поместить его в загон.