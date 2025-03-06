В США на аукционе продали покемоноподобный кусочек чипсов за 87,8 тыс. долларов

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Опубликовано: 06.03.2025 10:54 , Обновлено: 06.03.2025

Один кусочек сырных чипсов популярной марки Cheetos ушёл с молотка на торгах аукционного дома Goldin за 87 840 долларов. Пристальное внимание к лоту и столь высокая итоговая цена объясняется необычной формой кусочка - она напоминает Чаризарда - покемона из серии игр, манги и одноименного аниме "Покемон" компаний Nintendo и Game Freak.

Лот, вызвавший ажиотаж как среди фанатов покемонов, так и среди коллекционеров, охотящихся на аукционах за необычными вещами, представляет собой кусочек острых сырных чипсов Cheetos, помещённый в прозрачную коробку для хранения коллекционных карт. Внутрь также помещена и персонализированная карта покемона Чаризарда, правда, с изменённым названием, соединившем в себе имя популярного покемона и название чипсов - Читозард.

Согласно данным аукционного дома, на уникальную закуску было подано 60 заявок. Победившая ставка составила 72 тыс. долларов плюс комиссия.









Имя покупателя не объявили, поэтому не известно, куда отправится уникальный лот. Что можно с уверенностью сказать, так это то, что вряд ли новый владелец захочет съесть этот экспонат. И дело не только в его высокой цене, а в возрасте кусочка - компания 1st & Goal Collectibles, которая и выставила лот на продажу, весьма туманно описало время его происхождение - где-то между 2018 и 2022 годами.