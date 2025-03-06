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В США на аукционе продали покемоноподобный кусочек чипсов за 87,8 тыс. долларов

В США на аукционе продали покемоноподобный кусочек чипсов за 87,8 тыс. долларов
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Один кусочек сырных чипсов популярной марки Cheetos ушёл с молотка на торгах аукционного дома Goldin за 87 840 долларов. Пристальное внимание к лоту и столь высокая итоговая цена объясняется необычной формой кусочка - она напоминает Чаризарда - покемона из серии игр, манги и одноименного аниме "Покемон" компаний Nintendo и Game Freak.

Лот, вызвавший ажиотаж как среди фанатов покемонов, так и среди коллекционеров, охотящихся на аукционах за необычными вещами, представляет собой кусочек острых сырных чипсов Cheetos, помещённый в прозрачную коробку для хранения коллекционных карт. Внутрь также помещена и персонализированная карта покемона Чаризарда, правда, с изменённым названием, соединившем в себе имя популярного покемона и название чипсов - Читозард.

Согласно данным аукционного дома, на уникальную закуску было подано 60 заявок. Победившая ставка составила 72 тыс. долларов плюс комиссия.

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Имя покупателя не объявили, поэтому не известно, куда отправится уникальный лот. Что можно с уверенностью сказать, так это то, что вряд ли новый владелец захочет съесть этот экспонат. И дело не только в его высокой цене, а в возрасте кусочка - компания 1st & Goal Collectibles, которая и выставила лот на продажу, весьма туманно описало время его происхождение - где-то между 2018 и 2022 годами.

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