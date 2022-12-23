В США мужчина заказал в McDonalds пустоту. Но получилось в 8 раз дороже чизбургера

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Опубликовано: 23.12.2022 14:54 , Обновлено: 23.12.2022

Житель Техаса (США) был «искренне удивлен» после того, как заказал «ничего» в McDonald’s и увидел, что ему доставили.

Мужчина по имени Роб ДенБлейкер решил разнообразить свою неделю экспериментальным заказом от американской сети фаст-фуда.

Он зашел в приложение компании по доставке еды и просмотрел, какую еду предлагают различные рестораны и кафе.

В конце концов Роб Роб купил чизбургер за 1,89 доллара. Однако он снял галочки с горчицы, кетчупа, лука, рассола, сыра, мяса, булочки и — на всякий случай — соли.

И ему действительно кое-что доставили, видимо, после небольшого замешательства в McDonald’s. В пакете не было ничего, кроме пустой обертки.

Роб рассказал, что был «счастлив» конечному результату.

«Я заказывал обед в McDonalds и заметил, что в приложении вы можете удалять ингредиенты из чизбургера до тех пор, пока чизбургера больше не останется. Мне было любопытно посмотреть, что произойдет, если я закажу несуществующий бургер», — объяснил он.

И добавил: «Я ожидал, что McDonalds отменит заказ или решит, что я идиот, который не разбирается в приложениях для доставки, и пришлет мне обычный чизбургер».

«Я был искренне удивлен, получив не только обертку, но и обертку в запечатанном бумажном пакете! Я получил именно то, за что заплатил, то есть ничего особенного. Я был так счастлив, что все участники поняли, что я ничего не хотел, и они ничего не добились. А еще я был немного голоден, потому что не заказывал никакого обеда», — рассказал Роб.

Путешествие Роба в McDonald’s привлекло интерес пользователей Twitter, которые толпились, чтобы следить за каждым развитием захватывающей саги.

Этот опыт настолько впечатлил мужчину, что он даже дал своему доставщику чаевые в размере 6 долларов за его тяжелую работу.

В общей сложности Роб заплатил 15 долларов за свою пустую обертку. Что вышло почти в 8 раз дороже, чем сам чизбургер.