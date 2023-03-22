В США девушка сбросила более 200 кг. Как ей это удалось?

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Опубликовано: 22.03.2023 12:21 , Обновлено: 22.03.2023

Кристина Филлипс из США весила 311 килограмм. Из-за ожирения у нее были проблемы со здоровьем и подвижностью, она не могла выходить из дома. В какой-то момент девушка решила изменить свой образ жизни и в результате похудела более чем на 200 кг.

Жизнь Кристины изменилась к лучшему после того, как она решила принять участие в американском шоу «Я вешу 300 кг» на телеканале TLC. Там девушка претерпела радикальную трансформацию. Сегодня трудно поверить в то, как она выглядела раньше.

Кристина Филлипс рассказала, что чувствовала себя пленницей собственного тела. Из-за лишнего веса она проводила все свое время в четырех стенах. Даже хождение из комнаты в комнату вызывало у нее серьезную одышку и стоило ей много сил.

Путешествие в одиночку в город Хьюстон, где проходила запись программы, стало для нее огромным испытанием. Кристине надоело зависеть от помощи близких, и она решила изменить ситуацию раз и навсегда.

Благодаря участию в программе “Я вешу 300 кг” Кристина перенесла бариатрическую операцию, предварительно сбросив несколько килограммов под наблюдением специалистов. После этого участница реалити-шоу перешла на специальную диету. Она также начала регулярно заниматься спортом.

[info_b]Бариатрия – это хирургическое изменение желудка, кишечника, или обоих с целью вызывать потерю веса. [/info_b]

Она похудела более чем на 225 кг за несколько лет. Сейчас девушке 32, она весит 86 кг, и ее повседневная жизнь выглядит совершенно иначе.