«В соседнем районе было слышно» - В TikTok показали, как гуляет по вечерам студенческая деревня в Минске
В соцсети TikTok на днях появилось видео вечерней "развлекательной программы" в Студенческой деревне в столичном микрорайоне Юго-Запад. Студенты организовали там настоящую концертную площадку.
Видео в своём аккаунте выложила пользовательница под ником tatsiana_. На кадрах, снятых. очевидно, из окна одной из многоэтажек студенческого комплекса, видна толпа молодёжи, отрывающаяся под звуки популярных музыкальных треков и во весь голос подпевающая любимые песни. Происходит всё, судя по кадрам, поздним вечером или ночью.
[info_b]Студенческая деревня — это комплекс, который начали возводить в 2009 году специально для студентов столичных вузов. Сейчас в него входят восемь общежитий, рассчитанных более чем на 9000 студентов. На территории Студенческой деревни работают библиотека, магазины, кафе, поликлиника, спортзалы, детский сад и даже ледовый дворец.[/info_b]
За сутки ролик собрал больше 300 тыс. просмотров, а один из тысячи зрителей не преминул оставить комментарий. Нашлись среди них и жители микрорайона, которым довелось слышать внезапный концерт собственными ушами.
“А мы вчера не могли понять, что за Давид у нас на районе и музыка орёт,” - призналась одна из зрительниц.
“В соседнем районе было слышно. Сейчас холодно, окна закрыты, поэтому норм. А вот в теплое время, пожалуйста, не надо,” - призвала другая.
Впрочем, большинство комментаторов оценило “молодёжный вайб” и по-хорошему позавидовало такому задорному времяпрепровождению студентов, а критиков и недовольных шумом призвали быть снисходительнее, ведь “все мы были молодыми когда-то и тоже веселились”.
“Очень круто!!!! Мы живём напротив и нам не мешала музыка и подпевания))) тем более, что в 22:00 все прекратилось. Отличная идея!!!! Будет что вспомнить кроме лекций, сессий и экзаменов”, - резюмировала одна из пользоцательниц соцсети.