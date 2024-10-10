«В соседнем районе было слышно» - В TikTok показали, как гуляет по вечерам студенческая деревня в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 10.10.2024 10:52 , Обновлено: 10.10.2024

В соцсети TikTok на днях появилось видео вечерней "развлекательной программы" в Студенческой деревне в столичном микрорайоне Юго-Запад. Студенты организовали там настоящую концертную площадку.

Видео в своём аккаунте выложила пользовательница под ником tatsiana_. На кадрах, снятых. очевидно, из окна одной из многоэтажек студенческого комплекса, видна толпа молодёжи, отрывающаяся под звуки популярных музыкальных треков и во весь голос подпевающая любимые песни. Происходит всё, судя по кадрам, поздним вечером или ночью.

[info_b]Студенческая деревня — это комплекс, который начали возводить в 2009 году специально для студентов столичных вузов. Сейчас в него входят восемь общежитий, рассчитанных более чем на 9000 студентов. На территории Студенческой деревни работают библиотека, магазины, кафе, поликлиника, спортзалы, детский сад и даже ледовый дворец.[/info_b]

За сутки ролик собрал больше 300 тыс. просмотров, а один из тысячи зрителей не преминул оставить комментарий. Нашлись среди них и жители микрорайона, которым довелось слышать внезапный концерт собственными ушами.

“А мы вчера не могли понять, что за Давид у нас на районе и музыка орёт,” - призналась одна из зрительниц.

“В соседнем районе было слышно. Сейчас холодно, окна закрыты, поэтому норм. А вот в теплое время, пожалуйста, не надо,” - призвала другая.

Впрочем, большинство комментаторов оценило “молодёжный вайб” и по-хорошему позавидовало такому задорному времяпрепровождению студентов, а критиков и недовольных шумом призвали быть снисходительнее, ведь “все мы были молодыми когда-то и тоже веселились”.