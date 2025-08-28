В Солигорске на "работу мечты" пригласили пивного сомелье. Что по оплате?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.08.2025 12:47 , Обновлено: 28.08.2025

Точка свежего разливного пива в Солигорске Минской области позвала на работу "пивного сомелье". Для того, чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание. Все подробности рассказала сотрудница (или владелица) магазина в TikTok. Ролик собрал более 79 тыс. просмотров и множество желающих.

“Это просто работа мечты. Нам нужен человек, который будет пробовать пиво, подбирать закуски и делиться впечатлениями”, — рассказала девушка на видео.

В комментариях собралось множество желающих получить эту работу.

“Я могу даже без зарплаты”, — написал один из пользователей TikTok под роликом.

“В 7 утра под каждым магазином много высоко квалифицированных специалистов”, — пошутил второй.

“На удалёнке можно работать ??? Пришлите партию на пробу??”, — попросил третий.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором раскрыла условия для приема на работу.

“Я догадывалась, что вас будет много, но не настолько”, — заявила она и уточнила, что магазин ищет “не просто сомелье, а человека, который будет пробовать пиво и рассказывать подписчикам в видеоформате”.

Среди условий девушка назвала:

неполную занятость - 1-2 раза в неделю, чтобы снять видео до 5 минут;

оплата - “после собеседования, всё зависит от вашего участия”.

“Если ты сумеешь смонтировать видео, это будет очень большим плюсом. Самое главное - вы должны гореть этим”, — добавила она.

И дала задание кандидатам:

“Нужно снять видео от 30 секунд, можно без монтажа, где вы берете камеру, снимая себя, рассказывая о пиве: какое у него название, характеристики, вкус. Нужно просто описать пиво”.

Дедлайн - 1 сентября.