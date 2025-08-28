В Солигорске на "работу мечты" пригласили пивного сомелье. Что по оплате?
Точка свежего разливного пива в Солигорске Минской области позвала на работу "пивного сомелье". Для того, чтобы устроиться, нужно выполнить одно задание. Все подробности рассказала сотрудница (или владелица) магазина в TikTok. Ролик собрал более 79 тыс. просмотров и множество желающих.
“Это просто работа мечты. Нам нужен человек, который будет пробовать пиво, подбирать закуски и делиться впечатлениями”, — рассказала девушка на видео.
В комментариях собралось множество желающих получить эту работу.
“Я могу даже без зарплаты”, — написал один из пользователей TikTok под роликом.
“В 7 утра под каждым магазином много высоко квалифицированных специалистов”, — пошутил второй.
“На удалёнке можно работать ??? Пришлите партию на пробу??”, — попросил третий.
Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором раскрыла условия для приема на работу.
“Я догадывалась, что вас будет много, но не настолько”, — заявила она и уточнила, что магазин ищет “не просто сомелье, а человека, который будет пробовать пиво и рассказывать подписчикам в видеоформате”.
Среди условий девушка назвала:
- неполную занятость - 1-2 раза в неделю, чтобы снять видео до 5 минут;
- оплата - “после собеседования, всё зависит от вашего участия”.
“Если ты сумеешь смонтировать видео, это будет очень большим плюсом. Самое главное - вы должны гореть этим”, — добавила она.
И дала задание кандидатам:
“Нужно снять видео от 30 секунд, можно без монтажа, где вы берете камеру, снимая себя, рассказывая о пиве: какое у него название, характеристики, вкус. Нужно просто описать пиво”.
Дедлайн - 1 сентября.