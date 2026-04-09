В соцсетях завирусились видео падающих в обморок призывников - «Такая драма, прям на Оскар»

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Опубликовано: 09.04.2026 15:09 , Обновлено: 09.04.2026

В социальных сетях завирусились ролики с церемонии отбора призывников в Таиланде. Её проводят ежегодно в начале апреля, в формате слепой лотереи. Судя по кадрам, многие молодые тайцы с трудом выдерживают этот ежегодный ритуал, решающий их судьбу на ближайшие два года.

В этом году армейская лотерея, проводимая по всей стране, оказалась особенно нервной для потенциальных призывников из-за недавних пограничных столкновений с Камбоджей, в результате которых погибли десятки солдат и мирных жителей с обеих сторон. Хрупкое перемирие сохраняется с декабря, но напряженность на некоторых участках спорной 800-километровой границы двух стран сохраняется, отмечает агентство AFP.

Судя по кадрам с призывных участков этого года, для многих молодых людей не то что служба в армии, а сама жеребьёвка становится суровым испытанием на психологическую устойчивость. Многие юноши (а они проходят жеребьёвку по очереди) после оглашения вердикта в прямом смысле падают в обморок. Судя по тому, что каждого потенциального призывника перед вынесением решения предусмотрительно берёт под руки один из сотрудников военкомата, подобные сцены разворачиваются на тайских призывных пунктах регулярно.

“Такая драма, прям на Оскар”, - прокомментировали зрители один из роликов в Threads.

Впрочем, обострение ситуации на границе Таиланда и Кабоджи вызвало не только дополнительную тревогу у призывников и их родителей, но и неожиданный всплеск национализма. По официальным данным тайских властей, в этом году по всей стране около 30 000 мужчин добровольно записались на военную службу, что почти на 50% больше, чем в 2024 году.

В результате, часть вакансий была закрыта, остальные же распределяли путём жеребьёвки, которую проводят публично, в присутствии самих призывников и их близких. Судьбу молодых людей в возрасте 21-29 лет решает слепой случай - они сами тянут из специальной урны карточку. Если вытянуть черную - значит, на этот год молодой человек получает отсрочку. Тем, кто вытянет красную, придётся идти в армию. Судя по роликам в соцсетях, такая перспектива нравится далеко не всем.

По общему правилу в тайской армии служат по 2 года, для выпускников университетов предусмотрен сокращенный срок в один год, а добровольцы могут служить и вовсе шесть месяцев. При этом срочники получают на время службы не только питание и проживание, но, как и в большинстве странах, материальное довольствие. Их ежемесячная зарплата составляет около 11 000 бат, что эквивалентно где-то 340 долларам. Это чуть выше минимальной заработной платы в Таиланде.

Кстати, молодые люди призывного возраста ежегодно могут запрашивать отсрочку от призыва по личным причинам, таким как болезнь или уход за близкими членами семьи. Перед участием в жеребьёвке мужчины должны пройти медицинский осмотр. В числе прочего их проверяют на соответствие минимальному росту - военные в Таиланде должны быть не ниже 160 сантиметров.

Ещё одной особенностью тайского призыва является то, что от службы в армии не освобождаются буддийские монахи, коих в стране немало. Если монах вытянет красную карточку, ему придётся сложить рясу и отправиться служить. Получить отсрочку или освобождение вправе только монахи с высшим богословским образованием или сертификатами Министерства образования.