В Слуцке самогонщица насильно "положила купюры в карманы милиционеров"

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Опубликовано: 01.03.2026 14:50 , Обновлено: 01.03.2026

В Слуцком районе Минской области 52-летняя жительница одного из агрогородков вместо административного протокола получила уголовную статью и посещение в СИЗО, попытавшись дать взятку участковым инспекторам. Об этом сообщили пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Согласно информации ведомства, распространенной в воскресенье, в милицию кто-то сообщил о том, что женщина незаконно торгует алкогольной продукцией на дому. Участковые инспекторы выбыли по месту жительства нарушительницы и обнаружили спиртное.

Женщине в ходе административного процесса разъяснили, что ее привлекут к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Вместо того чтобы согласиться с протоколом, она предложила сотрудникам по 200 рублей за “решение вопроса”. По утверждениям правоохранителей, на неоднократные предупреждения об уголовке за взятку женщина не реагировала. Мало того, была настроена решительно разобраться с проблемой простым способом: она насильно положила купюры в карманы милиционеров. Но не учла, что все фиксировалось на нагрудную камеру одного из милиционеров.

В итоге, фигурантка была задержана у себя в доме. Следователи уже возбудили в отношении нее уголовное дело. При этом, как уточнили в УВД, вместо наказания за торговлю алкоголем женщине теперь грозит куда более серьезная ответственность.