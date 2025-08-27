В Слониме град плотно усыпал всю дорогу

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2025 18:42 , Обновлено: 27.08.2025

Житель Слонима Гродненской области поделился в TikTok видео, на котором видно, как вся дорога, парковка и трава возле нее буквально побелела из-за града.

Погодное явление белорус снял 26 августа - в микрорайоне Альбертин.

В комментариях некоторые пользователи удивились: “Вот интересно. Один город, а погода разная. На [улице] Скорины две капли дождя, а тут град”.

“Радуйтесь, зимой снега не будет”, — написал один из зрителей.

“У тебя не лето, а Новый год”, — отметил другой.

“Прикольно, я всё проспала что ли?, — спросила, по всей видимости, жительница Слонима

А кто-то подумал, что это вообще снег выпал.