В Шанхае огромная воронка поглотила перекресток

Опубликовано: 12.02.2026 17:44 , Обновлено: 12.02.2026

В Шанхае внезапно обрушилась недавно построенная развязка. Буквально за считанные секунды на строительной площадке, где возводится линия метро, образовалась огромная воронка. Катастрофа попала на камеры видеонаблюдения.

Несмотря на грандиозность обрушения и его скорость, власти заявляют, что никто не погиб и не пострадал.

Инцидент произошел на пересечении улиц Цисинь и Лиань, где ведутся масштабные строительные работы по возведению новой линии метро. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как на асфальте появляются трещины, а затем земля внезапно обрушивается , поглощая близлежащие здания.

Видео с места происшествия, достойное голливудских фильмов можете посмотреть ниже:

Местные СМИ и пользователи социальных сетей предполагают, что причиной обрушения могли стать протечки на расположенной неподалеку строительной площадке метро. Как сообщает Daily Mail, Шанхай особенно подвержен оседанию и проседанию грунта.

Город расположен на мягких аллювиальных почвах. Из-за чего во многих местах тонкие слои песка и пустоты, образованные в результате городской застройки, увеличивают риск внезапных провалов.