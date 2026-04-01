Видео из метро доказало важность надписи "не прислоняться" на дверях

🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2026 08:55 , Обновлено: 01.04.2026

В минских чатах завирусилось видео из метро, которое наглядно демонстрирует, почему не стоит игнорировать "дежурную" надпись на дверях вагонов подземки, призывающую пассажиров "не прислоняться" к ним во время движения.

На коротком видео, снятом в одном из вагонов метро, видно, что поезд несётся по туннелю с приоткрытой дверью, в нарушение техники безопасности и требований к безопасности пассажирских перевозок. Почему так произошло, автор видео не уточняет - не заперлась ли дверь до конца на станции или же приоткрылась по ходу движения, остаётся неясным.

Утверждается, что на кадрах - состав столичной подземки с “красной” ветке, а именно - один из поездов “Минск 2024” производства российского завода “Метровагонмаш”. Однако в самом Минском метрополитене пока эту информацию никак не комментировали.

Кстати, средняя эксплуатационная скорость поездов Минского метрополитена составляет около 40-45 км/ч, а максимальная скорость движения на перегонах в туннелях может достигать 80 км/ч. Так что такая поездка с открытыми дверями вагона могла иметь печальные последствия для пассажиров.

Этот инцидент лишний раз доказывает, что легендарная надпись на дверях вагонов метро “Не прислоняться” - не пустая прихоть метрополитена, а вполне обоснованное требование по безопасности - даже самая современная техника порой подводит и всецело полагаться на неё, пренебрегая разумными мерами предосторожностями, себе дороже.

К счастью, на этот раз инцидент произошёл в полупустом вагоне. Утверждается, что обошлось без пострадавших, а в причинах неисправности уже разбираются специалисты.