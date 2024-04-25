В Сети показали эволюцию консервных ножей. Как они работали?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2024 12:54 , Обновлено: 25.04.2024

На просторах Сети распространилось видео с демонстрацией консервных ножей разных временных эпох. В видеоролике показали эволюцию кухонного инструмента в период с конца 19 по 20 век.

В минутном видеоролике автор видеоролика показал консервные ножи, начиная с 1889 года.

Как оказалось, все модели были в состоянии откупорить консервную банку, хотя использование отдельных вариаций могло показаться неочевидным.

Отдельные вариации инструмента были достаточно универсальными. Например, консервной нож 1915 года мог открыть как банку с винтовой крышкой, так и жестяную консерву.

Фаворитом автора видеоролика стал образец 1890 года, который легко и удобно использовать для открытия консервной банки.