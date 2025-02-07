В Сети показали цветение "Царицы ночи", которая распускается лишь раз в 365 дней. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2025 14:26 , Обновлено: 07.02.2025

Мир полон красивых цветущих растений, но полюбоваться изяществом отдельных видов непросто. Например, увидеть цветение кактуса "Королева ночи" — настоящая удача. Он цветёт лишь однажды в году и распускается только ночью. Однако один из пользователей соцсети Х запечатлел этот момент на видео. Теперь и вы, уделив всего одну минуту, можете восхититься этой скоротечной красотой.

Коротким видеороликом, снятым в режиме “таймлапс” в соцсети Х, поделился паблик Interesting As Fuck. В нём от начала до конца запечатлён процесс распускания бутона “Царицы ночи” и его скоропостижное увядание. За несколько дней видео собрало свыше 7 миллионов просмотров и более 700 комментариев, в которых пользователи восхитились столь необычным растением.

“Хотелось бы мне почувствовать этот запах,” - написал один из пользователей.

“Я видел этот цветок однажды на Бермудах! Мы не спали, чтобы посмотреть, как он цветет! Невероятно!” - рассказал другой.

Некоторые удивились, как растение выживает и размножается с таким скоропалительным цветением.

“Какова стратегия размножения здесь? Есть ли какое-то конкретное насекомое, которое появляется только один раз в году?” - задался вопросом один из комментаторов.

“Эй, девчонка, хочешь сегодня вечером пойти с бандой? Не могу, сегодня вечером цветет цветок. Это сегодня вечером?! Подожди, мы уже в пути,” - пошутил ещё один комментатор.

“Королева ночи” - это разновидность кактуса, который носит научное название селеницереус крупноцветковый. За изящный вид, прекрасный аромат и столь редкое цветение его также прозвали “пупком королевы”, “царицей ночи” и “лунным кактусом”.

Этот необычный суккулент родом из тропических лесов Южной и Центральной Америки и в диких условиях растёт как эпифит на деревьях, побережьях и скалах. Благодаря стелющимся ребристым стеблям и воздушным свисающим корням его также называют “змеиным кактусом”. Цветки кактуса, хоть и недолговечны, но на одном растении их может появляться несколько. Распускаясь они источают очень приятный и выразительный аромат, который в природе очень привлекает ночных мотыльков и летучих мышей.

Сам селеницереус выглядит, по большей части, непривлекательно, но цветоводам он пришёлся по душе именно из-за своей уникальной особенности - очень редкого цветения, которое можно наблюдать всего несколько часов в одну из 365 ночей.

Цветы этого кактуса большие, имеют воронковидную форму и могут достигать 38 сантиметров в ширину и более 22 см в длину.

К слову, иногда “Королеву ночи” путают с другим кактусом - Эпифиллумом. Об этом подробно рассказал один из комментаторов. При этом он заверил, что на видео на самом деле запечатлен момент цветения именно Эпифиллума.

На случай, если вы вдруг огорчились и подумали, что так и не увидели настоящую “Царицу ночи” Telegraf.news отыскал видео на котором точно он.

https://www.tiktok.com/@gabriellaplantsonline/video/6965880470781414661?q=Selenicereus%20grandiflorus&t=1738926303104

Интересно, что “пупок королевы” можно купить и в Беларуси. Согласно редким объявлениям в интернете, “детки” такого кактуса стоят около 5 рублей, в то время как взрослый кактус может достигать стоимости 100 рублей.