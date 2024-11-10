В Сети показали аллигатора, который выбирается из логова только под «Имперский марш» из «Звездных войн»

🎥 Видео

Опубликовано: 10.11.2024 13:16 , Обновлено: 10.11.2024

В Сети завирусилось видео одного из создателей документального сериала "Укротители аллигаторов" телеканала Animal Planet Пола Бедарда. Звездой ролика, покорившего интернет, стал аллигатор Дарт (Дарт-Гатор), который выбирается из своего логова исключительно под звуки "Имперского марша" из культового фильма "Звёздные войны".

Дарт-Гатор - один из жителей национального парка Эверглейдс, заповедника в американском штате Флорида, которое называют “королевством аллигаторов”.

Любовь Дарта-Гатора к музыкальной теме из “Звёздных войн” сделала его настоящей звездой парка и для посетителей периодически устраивают настоящее представление, как на видео: когда один из сотрудников включает на телефоне “Имперский марш”, аллигатор тут же покидает своё укрытие и уверенно и целеустремлённо начинает двигаться по направлению к источнику звука. Причём делает это он, как отметили многие комментаторы под исходным видео, абсолютно синхронно, точно попадая в такт марша.

“О боже, он вышагивает в идеальном ритме под эту музыку”, - отметил один из зрителей в Instagram.

Чем именно обусловлена любовь этого аллигатора к “Имперскому маршу”, авторы видео не объяснили.

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