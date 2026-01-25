В российском Владивостоке начался мусорный коллапс

Опубликовано: 25.01.2026 09:16 , Обновлено: 25.01.2026

Российские СМИ и местные телеграм-каналы сообщили, что в январе 2026 года во втором по величине городе Дальнего Востока РФ (Российской Федерации) — Владивостоке — начался настоящий мусорный коллапс.

Местные жители жалуются, что город просто утопает в мусоре. Люди рассказывают о «горах пластиковых мешков с отходами, которые не вывозят по несколько дней».

Проблема обострилась в середине декабря после пожара на полигоне ТБО (твёрдых бытовых отходов) и с тех пор не ослабевает. К ней добавились проблемы с оплатой властями частным подрядчикам, которые занимаются вывозом мусора в городе.

Несмотря на обещания, «Приморский экологический оператор» (ПЭО) задерживает выплаты компаниям по вывозу мусора, из-за чего те стали отказываться от своих обязанностей.

«В начале января на жалобы горожан отреагировала прокуратура, которая признала наличие нарушений “на ряде контейнерных площадок, что привело к захламлению территорий и жалобам горожан”».

В ПЭО со своей стороны утверждают, что проблемы связаны не только с нежеланием вывозить, а с тем, что часто подъезд к контейнерам заблокирован припаркованными машинами. Кроме того, чиновники утверждают, что в новогодние праздники имеет место «существенное превышение среднесуточного тоннажа отходов», — оправдывались в компании.

Помимо этого, власти ссылались на обильные снегопады в регионе, которые мешали вовремя вывозить мусор.

Однако, как рассказал директор «Экологической компании “Новый город”» Дмитрий Бурлака, главная причина перебоев всё-таки в том, что ПЭО как региональный оператор по обращению с отходами систематически задерживает оплату работы мусоровозов и «месяцами не рассчитывается» с перевозчиками, из-за чего компании не могут нормально работать.