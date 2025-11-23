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В российском городе на пляже установили шезлонги сразу после первого снега. Как объяснили?

В российском городе на пляже установили шезлонги сразу после первого снега. Как объяснили?
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В городе Лысьва Пермского края местные жители заметили на пляже в ноябре новые шезлонги, явно предназначенные для отдыха летом. Возник закономерный вопрос: зачем их установили, когда уже наступили зимние холода?

Администрация города дала пояснения в стиле «лучше поздно, чем никогда». Чиновники признали, что произошла задержка из-за «проблем с выбором подрядчика».

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«Первый аукцион не состоялся, заявок не было. Контракт с ООО “Верона” заключили только 5 августа, работы по изготовлению и установке оборудования затянулись», — сообщили в Управлении благоустройства.

При этом российские чиновники заявили, что шезлонги оставят на набережной и зимой, несмотря на то, что пляжный сезон давно закончился.

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