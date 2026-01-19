В России запускают списанные самолёты для перевозки пассажиров. Будут ли летать в Беларусь

Опубликовано: 19.01.2026 08:00 , Обновлено: 19.01.2026

Российские авиакомпании решили вернуть на пассажирские маршруты самолёты, которые были списаны из-за возраста. Об этом сообщило российское издание «Известия» со ссылкой на анонимные источники в отрасли.

Главная причина такого решения — нехватка бортов из-за санкций и полная неспособность, несмотря на обещания и планы, российских производителей покрыть дефицит самолётов.

«Программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации продлена до 2027 года. Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник в отрасли.

Таким образом, планируемые к возобновлению полётов авиалайнеры превышают средний возраст лайнеров во флоте российских компаний, который в 2023 году составлял 9,7 лет, а к 2025 вырос до 14 лет.

«Известия» уточнили, что к полётам также готовят два ранее законсервированных Boeing 747, которые уже проходят реконструкцию.

Ремонт и восстановление Boeing 747 может проходить за пределами РФ (Российской Федерации), например в Иране, где есть техническая база и специалисты, рассказал «Известиям» эксперт по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антон Блик.

Источники сообщили, что перед возобновлением полётов у старых самолётов заменят часть узлов. На самом деле такая практика в РФ началась с 2022 года после введения жёстких ограничений со стороны стран Европы и США. А к началу 2026 года в строй вернули до 10 таких лайнеров.

«Известия» указали, что одна из компаний, которая получила восстановленные самолёты — Red Wings, которая возит пассажиров из Минска в Челябинск, Уфу, Казань, Махачкалу и другие направления внутри РФ.

По данным Росавиации (Федерального агентства воздушного транспорта) на октябрь 2025 года, парк 76 российских авиакомпаний состоял из 1135 воздушных судов, из которых в полной готовности находилось только 1088 самолётов.

Однако, по словам главы всё той же Росавиации Дмитрия Ядрова, к 2030 году до 230 российских и 109 иностранных самолётов должны будут быть списаны.